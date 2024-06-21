УЄФА назвала найкращого гравця матчу Іспанія — Італія
Нападник Атлетика Ніко Вільямс став найкращим гравцем матчу Іспанія — Італія (1:0) в другому турі групового етапу Євро-2024 з футболу.
Відповідну нагороду гравцю видала УЄФА.
На його рахунку два удари, 27 точних пасів з 29 (93%), 5 навісів та 4 ключові передачі.
Зазначимо, що перемога дозволила збірній Іспанії достроково вийти в плей-оф турніру.
Наступний матч іспанці зіграють 24 червня проти Албанії. В цей же день італійці зустрінуться з хорватами.