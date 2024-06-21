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УЄФА назвала найкращого гравця матчу Іспанія — Італія

Олександр Булава — 21 червня, 00:55
УЄФА назвала найкращого гравця матчу Іспанія — Італія

Нападник Атлетика Ніко Вільямс став найкращим гравцем матчу Іспанія — Італія (1:0) в другому турі групового етапу Євро-2024 з футболу.

Відповідну нагороду гравцю видала УЄФА.

На його рахунку два удари, 27 точних пасів з 29 (93%), 5 навісів та 4 ключові передачі.

Зазначимо, що перемога дозволила збірній Іспанії достроково вийти в плей-оф турніру.

Наступний матч іспанці зіграють 24 червня проти Албанії. В цей же день італійці зустрінуться з хорватами.

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