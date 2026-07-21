Вільямс присвятив перемогу на ЧС-2026 легенді збірної Бразилії

Зірковий вінгер Атлетика Більбао та збірної Іспанії Ніко Вільямс присвятив перемогу на чемпіонаті світу 2026 року легенді збірної Бразилії Неймару.

Слова 24-річного іспанця наводить Goal.com.

"Надзвичайно щасливий, для мене це найпрекрасніше, що могло статися. Я обожнюю Неймара, сподіваюся, він дивиться нашу гру, це також і для нього", – заявив Вільямс.

Нагадаємо, 19 липня Іспанія у фіналі ЧС-2026 у овертаймі обіграла Аргентину 1:0. Вільямс у цьому матчі вийшов на заміну на 75 хвилині та відзначився асистом на Феррана Торреса на 106 хвилині. Після матчу вінгер Атлетика Більбао віддав свою золоту медаль матері.

Сам Неймар зі збірною Бразилії на ЧС-2026 вилетів у 1/8 фіналу від збірної Норвегії (1:2).