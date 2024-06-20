Лєднєв: Хрест на перспективах збірної України ставити ще зарано

Півзахисник Дніпра-1 Богдан Лєднєв заявив, що зарано ставити хрест на шансах збірної України на Євро-2024.

Про це Лєднєв розповів пресслужбі дніпровського клубу.

"Дуже цікавий турнір складається, завдяки результативним матчам. Цікаво дивитись такий футбол. Кожен день дивлюся, не пропускаю ігри — дійсно дуже цікаво. Завдяки забитим голам входить яскравий чемпіонат.

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Звичайно, прикро, адже уся країна переживає та вболіває за команду. Але не все втрачено. Головне зробити вірні висновки, і ще є дві гри. Є всі шанси на вихід з групи. Ми маємо хороших футболістів, тренера. Хрест на перспективах збірної ставити ще зарано", — сказав Лєднєв.

Нагадаємо, що поєдинок Словаччина — Україна відбудеться у п'ятницю, 21 червня, на стадіоні "Дюссельдорф Арена". Стартовий свисток пролунає о 16:00 за київським часом. Гра буде другою з трьох зустрічей збірної України в груповому раунді Євро-2024. Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн гри.

У першому матчі на чемпіонаті Європи Україна зазнала розгромної поразки від Румунії, чим суттєво ускладнила своє турнірне становище.