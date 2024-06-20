Сабо оцінив шанси збірної України на Євро-2024

Екстренер збірної України та київського Динамо Йожеф Сабо прокоментував шанси національної збірної на Євро-2024 з футболу.

Його слова передає УНІАН.

"Гра з Бельгією точно буде складною, але ми можемо їх обіграти, якщо зберемося. Головне – це спуститися на землю. Всі пишуть: "Ой-ой, у нас такий Мудрик, такий Судаков, такий Циганков", але де вони були під час минулого матчу? Просто нам треба спуститися з неба на землю, зрозуміти, що гравці такі, як і всі. Вийти на поле, налаштуватися і якісно робити свою роботу, а не так: "От я не хочу захищатися, я буду лише нападати". Так у сучасному футболі не працює. Вся команда має грати й на оборону, й на атаку.

Наші хлопці можуть зібратися і показати результат, але вони мають розуміти, що треба працювати від і до. Інакше результату не досягти. Подивіться, як грає Словаччина. 10 гравців атакують і 10 захищаються. Це команда, яка бореться за результат. Я думаю, якщо гравці зберуться, якщо Ребров проведе зміни у складі та пояснить важливість для команди віддаватися на повну, то все вийде", — сказав фахівець.

Нагадаємо, в першому матчі на чемпіонаті Європи Україна зазнала розгромної поразки від Румунії, чим суттєво ускладнила своє турнірне становище.