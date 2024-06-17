Беллінгем: Нам довелося трохи постраждати

Півзахисник збірної Англії Джуд Беллінгем поділився враженнями від поєдинку проти Сербії у першому турі Євро-2024.

Слова зіркового хавбека цитує УЄФА.

"Це була хороша гра. Сербія була хорошою, міцною, сильною командою. Було важливо, щоб ми добре підготувалися, і ми це зробили. Команда все зробила правильно, і ми знали свої ролі. Ми дотримуємося наших власних стандартів і граємо з опонентом, який стоїть перед нами. У таборі позитивний настрій – рухаємося вперед, до наступного матчу.

Перший тайм показує, чому ми можемо забивати голи будь-якій команді, а другий тайм показує, що ми завжди можемо зберегти ворота "сухими". Нам довелося трохи постраждати, але ми не пропустили, а коли ви це робите, вам потрібно забити лише один гол, щоб виграти гру. Загалом, ми будемо задоволені цим виступом", — сказав Беллінгем.