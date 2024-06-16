Словенія — Данія 1:1: огляд матчу Євро-2024

Збірна Данії з футболу зіграла внічию зі Словенією в матчі першого туру чемпіонату Європи з футболу.

Поєдинок завершився з рахунком 1:1.

Огляд

Євро-2024, Німеччина

Група С, 1 тур

16 червня

Словенія — Данія 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 17 Еріксен, 1:1 - 77 Янжа

Словенія: Облак, Янжа, Бійол, Дркушич, Карничник, Млакар (Целар 75), Елшник (Станкович 75), Черин, Стоянович (Вербич 67), Шешко (Куртич 90+5), Шпорар (Брекало 90+5)

Данія: Шмейхель, Вестергор, Андерсен, Крістенсен (Меле 79), Крістіансен, Гейб'єрг (Нергор 83), Юльманн (Делейні 89), Бах, Еріксен, Гейлунн (Поульсен 83), Вінд (Дольберг 83)

Попередження: Стоянович 54, Целар 85 — Юльманн 50

Нагадаємо, чемпіонат Європи-2024 проходить із 14 червня до 14 липня у Німеччині.

Окрім словенців та данців до групи С також потрапили Англія та Сербія. Вони зіграють свій матч сьогодні, 16 червня, о 22:00 за київським часом.