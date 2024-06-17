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УЄФА визначила найкращого гравця матчу Сербія — Англія на Євро-2024

Владислав Уткін — 17 червня, 07:45
УЄФА визначила найкращого гравця матчу Сербія — Англія на Євро-2024

Півзахисник збірної Англії Джуд Беллінгем став найкращим гравцем матчу першого туру Євро-2024 проти Сербії.

Про це повідомив офіційний акаунт Євро-2024 в X (Twitter).

Хавбек відзначився єдиним голом у поєдинку, який приніс англійцям перемогу (1:0). Джуда замінили на 86-й хвилин гри. За цей час він виконав 67 з 70 (96%) точних передач.

Нагадаємо, Євро-2024 проходить із 14 червня до 14 липня у Німеччині. Окрім англійців та сербів до Групи C також потрапила Данія та Словенія, які свій матч зіграли внічию.

У другому турі словенці зіграють із Сербією, а Данія — з Англією. Матчі відбудуться 20 червня.

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