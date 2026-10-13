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Лікарі радили завершити кар’єру: ексворотар збірної Англії розповів про проблеми із серцем

Олексій Мурзак — 13 жовтня 2026, 23:17
Лікарі радили завершити кар’єру: ексворотар збірної Англії розповів про проблеми із серцем
Алекс Маккарті
ФК Лестер

Колишній воротар збірної Англії Алекс Маккарті розповів, що міг достроково завершити кар'єру через проблеми із серцем, які, за його словами, виникли після COVID-19.

У подкасті Fozcast голкіпер зізнався, що порушення виявили під час обстежень, коли він виступав за Саутгемптон. Сам футболіст жодних симптомів не відчував.

"Лікар сказав: "Ти більше не можеш грати у футбол, тобі потрібно встановити дефібрилятор, як Крістіану Еріксену". Це сталося несподівано. Я почувався добре", – цитує Маккарті talkSPORT.

Воротар звернувся до іншого спеціаліста в Лондоні та пройшов процедуру абляції для усунення порушення серцевого ритму.

Також йому встановили пристрій для постійного моніторингу роботи серця. Після лікування Маккарті отримав дозвіл повернутися на поле.

Нині 36-річний голкіпер виступає за Лестер, до якого приєднався влітку. За збірну Англії він провів один матч – проти США у 2018 році.

Напередодні півзахисник Наполі та збірної Шотландії Скотт Мактоміней успішно переніс операцію на серці.

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