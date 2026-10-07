Кейн став співвласником рекорду за матчами за збірну Англії
Гаррі Кейн
Getty Images
Зірковий форвард мюнхенської Баварії Гаррі Кейн став співвласником рекорду збірної Англії за кількістю проведених матчів за команду.
Про це повідомляє пресслужба "трьох левів".
У вівторок, 6 жовтня, Англія у 4 турі Ліги націй-2026 вдома розгромила Чехію 3:0. Кейн у цьому матчі вийшов у основі та оформив дубль, після чого був замінений на Домініка Калверта-Льюїна на 82 хвилині.
Для Кейна цей матч став 125-м у складі збірної Англії. За цим показником він зрівнявся з легендарним воротарем Пітером Шилтоном, який виступав за команду в 1970 – 1990 роках.
Кейн дебютував за збірну Англії в 2015 році. В 125 матчах забив за національну команду 91 гол, і за цим показником Гаррі є одноосібним рекордсменом команди.