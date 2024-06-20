Збірна Данії — збірна Англії: де дивитися матч Євро-2024

Збірна Англії зустрінеться з Данією у матчі другого туру групового етапу Євро-2024 з футболу.

Матч відбудеться у четвер, 20 червня, на стадіоні "Франкфурт Арена". Початок — о 19:00 за київським часом.

Пряма трансляція поєдинку буде доступна на медіасервісі MEGOGO.

Нагадаємо, що англійці в першому колі здолали Сербію, а Данія зіграла внічию зі Словенією. Наразі команда "трьох левів" очолює турнірну таблицю, збірна Данії має рівність зі словенцями.

Раніше Чемпіон розповідав про топ-5 результативних помилок першого туру чемпіонату Європи-2024, до списку потрапив і епізод за участю українських футболістів.