Сілва: Ми стали на крок ближче до нашої мети — перемоги на Євро-2024

Півзахисник Манчестер Сіті та збірної Португалії Бернарду Сілва вважає, що перемога в матчі проти Туреччини (3:0) ще на крок наблизила команду до тріумфу на Євро-2024 з футболу.

Його слова передає УЄФА.

"Я дуже задоволений трьома очками і тим, що ми стали третьою командою, яка пройшла кваліфікацію. Ми стали на крок ближче до нашої мети — перемоги на турнірі, але це лише перший крок. Неважливо, чи це мій перший гол, чи ні, головне, що ми пройшли кваліфікацію і готові до наступного етапу. Ми були дуже хороші сьогодні. Вони високо пресингували, але ми контролювали ситуацію, обмежували їхню загрозу і знаходили простір позаду них.

Ми відчуваємо, що команда знаходиться в хорошому стані. Ми відчуваємо, що перебуваємо на правильному шляху, і, хоча нам залишилася одна групова гра, ми готові до 1/8 фіналу. Ми знаємо, що в Німеччині багато турків, і ми знали, що нас буде більше, але наші вболівальники були чудовими. В жодному моменті гри ми не відчували себе в меншості. Звичайно, ранній гол допомагає", — сказав футболіст.

Нагадаємо, Сілва став найкращим гравцем матчу за версією УЄФА та SofaScore.

Перемога у цьому матчі забезпечила португальцям вихід у плей-оф Євро-2024 з першого місця у групі F. Вони зіграють з третьою сходинкою групи A, B, або С.

Нагадаємо, в першому турі Португалія дотиснула Чехію, а Туреччина в матчі-трилері здолала Грузію. В останньому турі португальці зіграють із грузинами, а турки поміряються силами з чехами. Поєдинки відбудуться в середу, 26 червня, о 22:00 за київським часом.