Ще один скандал: Демірала звинуватили у фашистському жесті під час матчу Євро-2024

Австрійський журналіст Міхаель Бонвалот звинуватив захисника збірної Туреччини Меріха Демірала у фашиському жесті під час святкування голу у матчі 1/8 фіналу Євро-2024 проти Австрії (2:1).

Про це журналіст написав у соцмережі X (раніше Twitter).

"Він абсолютно відкрито показав жест фашистських "Сірих вовків". Ці воєнізовані формування були відповідальні за тисячі смертей, і сьогодні вони сидять в уряді Туреччини та разом із Партією справедливості та розвитку Ердогана встановлюють правий режим. Коли УЄФА почне діяти?" — написав Бонвалот.

Зазначимо, що сам гравець прокоментував скандальний жест. Слова захисника цитує журналіст Ягиз Сабунчуоглу.

"У мене була ідея відсвяткувати гол у стилі, пов'язаному з турецькістю. Пишаюся тим, що я турок, тому після голу я відчув, що повинен це зробити. Я радий, що зробив це", — сказав Демірал.

Нагадаємо, Меріх став найкращим гравцем поєдинку. Окрім двох забитих голів Демірал заблокував 4 удари, зробив 3 перехоплення та виграв 6 з 10 верхових дуелей.