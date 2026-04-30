Тягнуть до титулів: клуб Роналду звинуватили у систематичній роботі з арбітрами

Центральний захисник Аль-Ахлі Меріх Демірал висловився про виїзну поразку від Аль-Насра (0:2) у рамках 30-го туру Про-ліги Саудівської Аравії.

Його слова наводить SPL.

Футболіст суперника звинуватив команду Кріштіану Роналду у роботі з суддями, які, на його думку, щосезону тягнуть "Лицарів Неджда" до чемпіонських трофеїв.

"Суддівство тут – це божевілля, клянусь Богом… подивіться на мою ногу! Усі рішення завжди на користь Аль-Насра. Кожного сезону судді їх тягнуть до титулів. Це неймовірно, чесно. Ми пишаємося тим, що ми Аль-Ахлі: ніякої допомоги й постійна боротьба за титули", – сказав Демірал.

Відзначимо, що крайню перемогу Аль-Насру принесли голи Роналду та Кінгслі Комана. Для Кріштіану цей м'яч став 970-м у кар'єрі.

Після цієї звитяги "Всесвітній клуб" продовжує лідирувати у турнірній таблиці, маючи у своєму активі 79 балів. Відрив Аль-Насра від найближчого переслідувача, яким є Аль-Хіляль, складає 8 очок.

Наступний поєдинок саудівський лідер проведе 3 травня (о 21:00), коли гостюватиме на полі Аль-Кадасії.

Раніше повідомлялося, що у новому сезоні-2026/27 Аль-Наср може доєднати до тренувального процесу Кріштіану Роналду-молодшого.