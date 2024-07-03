Туреччина втримала перемогу над Австрією: огляд матчу Євро-2024

Збірна Туреччини здобула мінімально перемогу над Австрією в матчі 1/8 фіналу Євро-2024 з футболу.

Огляд матчу

Чемпіонат Європи-2024, Німеччина

1/8 фіналу, 2 липня

Австрія — Туреччина 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 1 Демірал, 0:2 - 59 Демірал, 1:2 - 66 Грегорич

Австрія: Пентц, Мвене (Прасс 46), Лінхарт (Вобер 64), Дансо, Пош, Грілліч, Зайвальд, Шмід (Грегорич 46), Забітцер, Лаймер (Грілліч 64), Арнаутович

Туреччина: Гюнок, Мюлдюр, Демірал, Бардакджі, Кадіоглу, Кокджу (Кахведжі 83), Айхан, Юксек (Окзан 58), Їлдиз (Актюркоглу 78), Гюлер (Йокушлу 78), Їлмаз.

Попередження: Кокджу 11 (пропускає наступний матч, Шмід 38, Юксек 42 (пропускає наступний матч), Лінгарт

У чвертьфіналі турки зустрінеться з Нідерландами, які виявилися сильнішими за Румунію.