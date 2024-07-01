Беллінгему загрожує дискваліфікація на Євро-2024 через некультурний жест під час святкування голу

Півзахисник збірної Англії Джуд Беллінгем може отримати дискваліфікацію на наступний матч Євро-2024 через некультурний жест під час святкування голу у матчі 1/8 фіналу проти Словаччини (2:1).

Про це повідомляє видання The Mirror.

За інформацією джерела, УЄФА може покарати футболіста через непристойний жест рукою біля паху. Гравець ризикує пропустити чвертьфінал Євро проти Швейцарії.

Зазначимо, сам гравець написав, що відповідний жест є "внутрішнім жартом, адресований до деяких близьких друзів, які були на грі". Джуд додав: "Нічого, крім поваги до того, як зіграла команда Словаччини сьогодні ввечері".

🥱❌- An inside joke gesture towards some close friends who were at the game. Nothing but respect for how that Slovakia team played tonight.🤝🏽 https://t.co/H8sETMkPoi — Jude Bellingham (@BellinghamJude) June 30, 2024

Зазначимо, що минулого сезону Беллінгем вже був відсторонений від матчу Ла Ліги через зневажливе ставлення до арбітра, хоча півзахисник заперечував будь-які порушення.

Поєдинок 1/4 фіналу Євро-2024 між Англією та Швейцарією відбудеться 6 липня о 19:00 за київським часом.