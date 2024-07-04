Героя матчу Австрія — Туреччина дискваліфікували через радикальний жест

Захисника збірної Туреччини Меріха Демірала дискваліфікували на два матчі через жест, який він показав після голу в матчі 1/8 фіналу Євро-2024 з Австрією (2:1).

Про це повідомляє видання Bild.

Центрбек продемонстрував жест "сірих вовків", який пов'язаний з ультраправим угрупуванням та заборонений у низці країн, зокрема в Австрії та Франції.

За інформацією видання, Демірала дискваліфікували на дві гри через що він пропустить зустріч із Нідерландами та потенційний півфінал ЧЄ.

Напередодні гравець прокоментував свій вчинок та заявив, що просто хотів відсвяткувати перемогу в стилі турецькості.

🚨 - BREAKING: Demiral has been suspended by UEFA for his gesture in his last game vs Austria, according to @BILD.



He will NOT play the Quarter Final vs The Netherlands. pic.twitter.com/kgY1anwrAd — 𝐀𝐅𝐂 𝐀𝐉𝐀𝐗 💎 (@TheEuropeanLad) July 4, 2024

Нагадаємо, Меріх став найкращим гравцем поєдинку. Окрім двох забитих голів Демірал заблокував 4 удари, зробив 3 перехоплення та виграв 6 з 10 верхових дуелей.