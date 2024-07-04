Українська правда
Усі розділи

Euro-2024

Підтримати УП
Чемпіон Футбол Євро-2024

Героя матчу Австрія — Туреччина дискваліфікували через радикальний жест

Станіслав Лисак — 4 липня, 22:29
Героя матчу Австрія — Туреччина дискваліфікували через радикальний жест

Захисника збірної Туреччини Меріха Демірала дискваліфікували на два матчі через жест, який він показав після голу в матчі 1/8 фіналу Євро-2024 з Австрією (2:1).

Про це повідомляє видання Bild.

Центрбек продемонстрував жест "сірих вовків", який пов'язаний з ультраправим угрупуванням та заборонений у низці країн, зокрема в Австрії та Франції.

За інформацією видання, Демірала дискваліфікували на дві гри через що він пропустить зустріч із Нідерландами та потенційний півфінал ЧЄ.

Напередодні гравець прокоментував свій вчинок та заявив, що просто хотів відсвяткувати перемогу в стилі турецькості.

Нагадаємо, Меріх став найкращим гравцем поєдинку. Окрім двох забитих голів Демірал заблокував 4 удари, зробив 3 перехоплення та виграв 6 з 10 верхових дуелей.

Раніше ми повідомляли, що півзахиснику збірної Англії Джуду Беллінгему загрожує дискваліфікація на Євро-2024 через некультурний жест під час святкування голу.
Демірал Збірна Австрії з футболу Збірна Туреччини з футболу Євро-2024 з футболу

Євро-2024 з футболу

Нагельсманн — про матч з Іспанією: Це, безсумнівно, одна з найважливіших ігор
Гюндоган: Відтепер кожна гра є фіналом
Іспанський кат Німеччини на Євро-2008 успішно працює тренером, і є головним претендентом на заміну Сімеоне
Євро vs Копа Америка: у кого дорожчий склад
Довгоочікувані зміни: Англія може перейти на нову тактику у чвертьфіналі Євро-2024

Останні новини