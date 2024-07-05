Федерація футболу Туреччини спростувала дискваліфікацію Демірала

Федерація футболу Туреччини спростувала інформацію про можливу дискваліфікацію захисника команди Меріха Демірала через скандальне святкування голу в матчі 1/8 фіналу Євро-2024 проти Австрії (2:1).

Про це повідомляє видання Daily Sabah.

Зазначимо, що центрбек продемонстрував жест "сірих вовків", який пов'язаний з ультраправим угрупуванням та заборонений у низці країн, зокрема в Австрії та Франції.

"Новина про те, що УЄФА дискваліфікувала Меріха Демірала на 2 матчі з посиланням на газету Bild як джерело не відповідає дійсності У нас є час до завтрашнього ранку для захисту", — йдеться в заяві.

Напередодні гравець прокоментував свій вчинок та заявив, що просто хотів відсвяткувати перемогу в стилі турецькості.

Нагадаємо, Меріх став найкращим гравцем поєдинку з Австрією. Окрім двох забитих голів Демірал заблокував 4 удари, зробив 3 перехоплення та виграв 6 з 10 верхових дуелей.

У наступній грі збірна Туреччини зустрінеться з Нідерландами в межах 1/4 фіналу континентальної першості. Поєдинок відбудеться в суботу, 6 липня.