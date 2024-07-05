Питання знято: УЄФА таки дискваліфікувала Демірала за радикальний жест

Захисник збірної Туреччини Меріх Демірал отримав дискваліфікацію на 2 матчі через радикальний жест під святкування голу в матчі проти Австрії в 1/8 фіналу Євро-2024.

Відповідне рішення було опубліковано на сайті УЄФА.

Центрбек продемонстрував жест "сірих вовків", який пов'язаний з ультраправим угрупуванням та заборонений у низці країн, зокрема в Австрії та Франції. Гравець пропустить чвертьфінальний матч проти Нідерландів та півфінал Євро, якщо Туреччина туди пройде.

Зазначимо, раніше видання Bild повідомило про дискваліфікацію Демірала, однак згодом Федерація футболу Туреччини спростувала цю інформацію.

Нагадаємо, що Меріх став найкращим гравцем поєдинку з Австрією. Окрім двох забитих голів Демірал заблокував 4 удари, зробив 3 перехоплення та виграв 6 з 10 верхових дуелей.

Матч проти Нідерландів в межах 1/4 фіналу континентальної першості відбудеться в суботу, 6 липня. Початок — о 22:00 за київським часом.