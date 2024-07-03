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Демірал: Ми використали слабкі сторони Австрії

Олександр Булава — 3 липня, 13:00
Демірал: Ми використали слабкі сторони Австрії

Центральний захисник збірної Туреччини Меріх Демірал вважає, що тренерський штаб команди детально розібрав гру Австрії перед їх матчем в 1/8 фіналу Євро-2024.

Цитує гравця УЄФА.

"Я хочу подякувати Сельчуку Шахіну, нашому помічнику тренера. Він показав нам слабкі сторони Австрії, і ми використали ці знання під час розіграшу кутових.

Сейв Гюнока? Я запитав його потім: "Як ти відбив цей м'яч"? Я не міг повірити в це. Це одне з найкращих сейвів, які я коли-небудь бачив наживо. Він наш найстарший гравець, найдосвідчений. Дуже радий за нього" сказав Демірал.

Нагадаємо, Демірал став найкращим гравцем поєдинку. Окрім двох забитих голів Меріх заблокував 4 удари, зробив 3 перехоплення та виграв 6 з 10 верхових дуелей.

Нагадаємо, що Туреччина стала останнім чвертьфіналістом чемпіонату Європи-2024. У 1/4 фіналу підопічні Вінченцо Монтелли зустрінеться з Нідерландами, які виявилися сильнішими за Румунію.

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Демірал

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