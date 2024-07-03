Демірал: Ми використали слабкі сторони Австрії

Центральний захисник збірної Туреччини Меріх Демірал вважає, що тренерський штаб команди детально розібрав гру Австрії перед їх матчем в 1/8 фіналу Євро-2024.

Цитує гравця УЄФА.

"Я хочу подякувати Сельчуку Шахіну, нашому помічнику тренера. Він показав нам слабкі сторони Австрії, і ми використали ці знання під час розіграшу кутових.

Сейв Гюнока? Я запитав його потім: "Як ти відбив цей м'яч"? Я не міг повірити в це. Це одне з найкращих сейвів, які я коли-небудь бачив наживо. Він наш найстарший гравець, найдосвідчений. Дуже радий за нього" — сказав Демірал.