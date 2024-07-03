Герой нації: Демірал став найкращим гравцем матчу Австрія — Туреччина

Захисник саудівського Аль-Аглі та збірної Туреччини Меріх Демірал став найкращим гравцем поєдинку 1/8 фіналу Євро-2024 проти Австрії (2:1).

Центральний оборонець, який відзначився дублем, отримав нагороду найкращому гравцю матчу від УЄФА.

🚨🥇 UEFA Man of the Match for Turkey vs Austria: Merih Demiral. 🇹🇷 pic.twitter.com/NCcGtOrHEA — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 2, 2024

Також Демірал став найкращим за версією аналітичного порталу SofaScore, окрім двох забитих голів, один з яких став найшвидшим в історії плей-оф Євро-2024, Меріх заблокував 4 удари, зробив 3 перехоплення та виграв 6 з 10 верхових дуелей.

Його оцінка за матч склала 9,8, що є повторення найкращого результату турніру, який встановив воротар збірної Грузії Гіоргі Мамардашвілі в грі з Чехією (1:1).

Нагадаємо, що Туреччина стала останнім чвертьфіналістом чемпіонату Європи-2024. У 1/4 фіналу підопічні Вінченцо Монтелли зустрінеться з Нідерландами, які виявилися сильнішими за Румунію.