Справа у травмі. Лунін залишиться у запасі на фінал Кубка Іспанії

Голкіпер збірної України Андрій Лунін не вийде в основі Реала на фінал Кубка Іспанії проти Барселони.

Про це повідомляє Defensa Central.

За їхньою інформацією, спочатку головний тренер Реала Карло Анчелотті планував виставити на матч саме Луніна. Проте нещодавня травма українця змусила наставника команди змінити своє рішення та зробити ставку на Тібо Куртуа.

Ще одним фактором, який вплинув на рішення Анчелотті – його невпевненість в своєму майбутньому в Реалі. Поразка від Барселони може вартувати йому посади, тому італійський тренер вирішив не експериментувати зі складом.

Раніше сам Анчелотті заявив, що ще не визначився з голкіпером на матч.

Нагадаємо, фінал Кубка Іспанії між Барселоною та Реалом відбудеться у суботу, 26 квітня. Початок матчу – о 23:00 на київським часом.