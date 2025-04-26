ЛНЗ прийматиме Кривбас, Карпати в гостях зіграють з Оболонню у 26 турі УПЛ

У суботу, 26 квітня, відбудеться низка матчів в межах 26 туру чемпіонату України з футболу.

Ігровий день відкриватиме протистояння Руха та Чорноморця. Одеситам необхідна лише перемога задля продовження боротьби за збереження прописки в українській еліті. Стартовий свисток заплановано на 13:00 за київським часом.

У наступному поєдинку ЛНЗ на своєму полі прийматиме Кривбас. Минулого туру черкаський колектив не зміг обіграти Інгулець, що призвело до низки звільнень у топменеджменті команди.

У вечірній часовий слот Оболонь зустрінеться з Карпатами, які продовжують претендувати на місце у єврокубках, переслідуючи Полісся. Київський колектив також не може почувати себе у безпеці, випереджаючи 13-й Лівий берег лише на одне очко.

Розклад матчів 26 туру УПЛ на 26 квітня

13:00 Чорноморець – Рух

15:30 ЛНЗ – Кривбас

18:00 Оболонь – Карпати

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Усі поєдинки переглянути можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, Sweet.tv тощо). Також віднедавна УПЛ ТБ можна дивитися і на MEGOGO.

Нагадаємо, вчора відбулись перші два матчі 26 туру – Олександрія переграла Інгулець, а Зоря втримала перемогу над Лівим берегом.