Металіст 1925 – Епіцентр: хто фаворит матчу 29 туру УПЛ

Букмекери визначилися з котируваннями на поєдинок 29 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2025/26, в якому Металіст 1925 вдома прийматиме Епіцентр.

На думку ліцензованого букмекера betking, фаворитом матчу є господарі, перемога яких оцінюється коефіцієнтом 1,76. Нічия – 3,60. Виграш гостей – 5,00.

Поєдинок відбудеться 16 травня в Житомирі на стадіоні "Центральний". Стартовий свисток має пролунати о 13:00.

Востаннє команди грали між собою 30 листопала 2025 року. Тоді вони не визначили сильнішого, зігравши внічию з рахунком 0:0.

Зазначимо, що перед очним протистоянням Металіст 1925 посідає шосте місце в турнірній таблиці УПЛ, а Епіцентр – одинадцяте. Вони мають у своєму активі 47 і 30 очок відповідно.

