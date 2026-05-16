Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Металіст 1925 – Епіцентр: хто фаворит матчу 29 туру УПЛ

Денис Іваненко — 16 травня 2026, 08:24
Металіст 1925 – Епіцентр: хто фаворит матчу 29 туру УПЛ
Металіст 1925 – Епіцентр, коефіцієнти на матч
ФК Металіст 1925

Букмекери визначилися з котируваннями на поєдинок 29 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2025/26, в якому Металіст 1925 вдома прийматиме Епіцентр.

На думку ліцензованого букмекера betking, фаворитом матчу є господарі, перемога яких оцінюється коефіцієнтом 1,76. Нічия – 3,60. Виграш гостей – 5,00.

Поєдинок відбудеться 16 травня в Житомирі на стадіоні "Центральний". Стартовий свисток має пролунати о 13:00.

Востаннє команди грали між собою 30 листопала 2025 року. Тоді вони не визначили сильнішого, зігравши внічию з рахунком 0:0.

Зазначимо, що перед очним протистоянням Металіст 1925 посідає шосте місце в турнірній таблиці УПЛ, а Епіцентр – одинадцяте. Вони мають у своєму активі 47 і 30 очок відповідно.

"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"

BETKING ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.

Читайте також :
Ярмоленко за крок від рекорду, інтрига в боротьбі за срібло та битва аутсайдерів: анонс 29 туру УПЛ
Епіцентр Металіст 1925 Чемпіонат України, УПЛ

Металіст 1925

Металіст 1925 визначився з майбутнім Бартуловича
Повинні були перемагати: Бартулович – про нічию з Карпатами в УПЛ
Металіст 1925 обіграв Сістерс, а Полісся здолало Ладомир у 8 турі жіночої Вищої ліги
Металіст 1925 розписав бойову нічию з Карпатами у 28 турі УПЛ
Стали відомі стартові склади на матч 28 туру УПЛ Металіст 1925 – Карпати

Останні новини