Епіцентр та Кривбас оголосили склади на матч 24 туру УПЛ

Тренерські штаби Епіцентра та львівських Карпат оголосили стартові склади на матч 24 туру Української Прем'єр-ліги.

Епіцентр: Білик, Ніл, Мороз, Климець, Кирюханцев, Себеріо, Миронюк, Ковалець, Рохас, Сіфуентес, Сидун.

Карпати: Домчак, Бабогло, Сич, Холод, Лях, Сапуга, Чачуа, Шах, Костенко, Алькайн, Фаал.

Матч відбудеться на Тернопільському міському стадіоні ім. Шухевича. Початок о 15:30 за київським часом.

Зазначимо, що Карпати посідають 9 місце в турнірній таблиці УПЛ, маючи в активі 32 очки. Натомість Епіцентр із 23 балами йде 12-м, перебуваючи на межі потрапляння у зону виживання.

Зауважимо, що на думку ліцензованого букмекера betking, фаворитом матчу є Карпати, перемога яких оцінюється коефіцієнтом 2,31. На успіх Епіцентра можна поставити з коефіцієнтом 3,37, на нічию – 3,33.

