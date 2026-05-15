Визначились найкращі гравець і тренер 28 туру УПЛ

Українська Прем'єр-ліга (УПЛ) визначила найкращих гравців, тренера та символічну збірну 28 туру УПЛ.

Про це повідомляє пресслужба елітного дивізіону чемпіонату України.

Обидві нагороди дісталися представникам Епіцентра. Найкращим гравцем 28 туру було визнано іспанського хавбека Хоакіна Сіфуентеса, чий дубль допоміг команді несподівано обіграти Полісся з рахунком 3:2. Приз найкращому тренеру туру також відправився у Епіцентр, наставнику команди Сергію Нагорняку.

Символічна збірна 28 туру УПЛ: Федотов (Епіцентр), Кузик (ЛНЗ), Михавко (Динамо), Горін (ЛНЗ), Грам (Шахтар), Чачуа (Карпати), Сторчоус (Кудрівка), Кастільо (Металіст 1925), Сіфуентес (Епіцентр), Сек (Кривбас), Будківський (Зоря).