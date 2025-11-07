Українська правда
Колос спробує перервати шестиматчеву серію без перемог, Епіцентр зіграє з Оболонню у 12 турі УПЛ

Олексій Погорелов — 7 листопада 2025, 07:34
Сьогодні, 7 листопада, розпочнеться програма дванадцятого туру Української Прем'єр-ліги сезону-2025/26.

У першому матчі, який проходитиме у Тернополі, зійдуться дві команди з нижньої частини турнірної таблиці – Епіцентр прийматиме Оболонь. Навіть у разі перемоги підопічні Сергія Нагорняка не зможуть залишити зону перехідних матчів. Цікаво, що саме "пивовари" йдуть одразу попереду Епіцентра, випереджаючи його на 4 очки.

У ще одному матчі даного ігрового дня зустрінуться Кудрівка та Колос, два середняки вищого українського дивізіону. Ковалівці все ще не можуть перемогти: безвиграшна серія команди Руслана Костишина триває вже шість ігор, з середини вересня. А ось Кудрівка в останньому турі перервала аналогічну серію з трьох матчів, обігравши Оболонь (1:0).

Чемпіонат України з футболу – УПЛ
12 тур, 7 листопада

15:30 Епіцентр – Оболонь

18:00 Кудрівка – Колос

Турнірна таблиця УПЛ

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що вчора, 6 листопада, обидва українські єврокубкові бійці здобули перемоги: Шахтар здолав Брейдаблік, у той час, як Динамо розгромило Зрінські.

