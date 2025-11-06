Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Епіцентр – Оболонь: де дивитися матч 12-го туру УПЛ

Станіслав Лисак — 6 листопада 2025, 17:43
Епіцентр – Оболонь: де дивитися матч 12-го туру УПЛ
УПЛ

Епіцентр прийматиме Оболонь у матчі 12-го туру Української Прем'єр-ліги сезону-2025/26. Поєдинок відбудеться в п'ятницю, 7 листопада, на "Тернопільському міському стадіоні ім. Романа Шухевича".

Гра розпочнеться о 15:30. Переглянути матч можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ платформ (MEGOGO, Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, OTT CLUB, SWEET.TV тощо).

Окрім того, трансляція доступна через супутникове телебачення VIASTA та ряд постачальників аналогового телебачення.

За межами України переглянути гру можна на міжнародних ОТТ платформах (OneFootball – увесь світ, PANDA Interactive – США, Велика Британія, Канада, GoNet – Чехія + Євросоюз, Setanta Sports – Грузія та LaLiga+ – Іспанія).

Після 11 туру Епіцентр розташувався на 13 місці в турнірній таблиці, маючи 9 очок у турнірній таблиці. Оболонь знаходиться на одну сходинку вище. "Пивовари" набрали на 4 бали більше у своєму активі.

Чемпіонат України, УПЛ

Чемпіонат України, УПЛ

УПЛ назвала найкращих гравця і тренера 11 туру та визначила символічну збірну
Варто Динамо програти і ми чуємо гучні емоційні заяви: Палкін – про слова Суркіса відносно суддівства
Визначилися найкращі гравець і тренер жовтня в УПЛ
Реванш Шахтаря у класичному, Карпати зупинили переможну ходу ЛНЗ. Підсумки 11 туру УПЛ
Критика справедлива: Ротань – про нічию Полісся за Металістом 1925

Останні новини