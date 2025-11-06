Кудрівка – Колос: де дивитися матч 12-го тур УПЛ

Кудрівка зустрінеться з Колосом в матчі 12-го туру Української Прем'єр-ліги сезону-2025/26. Поєдинок відбудеться в п'ятницю, 7 листопада, на стадіоні "Оболонь Арена" у Києві.

Гра розпочнеться о 18:00. Переглянути матч можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ платформ (MEGOGO, Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, OTT CLUB, SWEET.TV тощо).

Окрім того, трансляція доступна через супутникове телебачення VIASTA та ряд постачальників аналогового телебачення.

За межами України переглянути гру можна на міжнародних ОТТ платформах (OneFootball – увесь світ, PANDA Interactive – США, Велика Британія, Канада, GoNet – Чехія + Євросоюз, Setanta Sports – Грузія та LaLiga+ – Іспанія).

Після 11 туру Кудрівка знаходиться на 11 сходинці турнірної таблиці з 14 очками в активі. Колос продовжує розташуватися серед лідерів. Наразі підопічні Руслана Костишини мають 16 залікових балів та 7 місце в чемпіонаті України.