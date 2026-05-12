Металіст 1925 – Карпати. Коли та де дивитися матч 28 туру УПЛ

У вівторок, 12 травня, в межах 28-го туру Української Прем'єр-ліги відбудеться матч між Металістом 1925 та Карпатами.

Поєдинок у Житомирі на Центральному стадіоні "Полісся" розпочнеться о 18:00 за київським часом. Зустріч розсудить арбітр ФІФА Денис Шурман.

Матч Металіст 1925 – Карпати можна буде переглянути на каналі УПЛ ТБ, який, зокрема, доступний на OTT-платформі MEGOGO.

На думку ліцензованого букмекера betking, фаворитом матчу є господарі, перемога яких оцінюється коефіцієнтом 2,05. Нічия – 3,25. Виграш гостей – 4,00.

У матчі першого кола Металіст 1925 здобув у Львові виїзну перемогу з рахунком 2:1. У харків'ян дублем відзначився вінгер Денис Антюх, а у "левів" гол престижу забив Бруніньйо.

У турнірній таблиці Металіст 1925 посідає 5-те місце, маючи в активі 27 очок. Карпати з 37 балами йдуть на 9-му місці.

