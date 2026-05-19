Манчестер Сіті має намір увіковічнити ім'я Гвардіоли на домашньому стадіоні – ЗМІ

На домашньому стадіоні англійського гранда "Етіхад" може з'явитися трибуна з ім'ям Жузепа Гвардіоли.

Про це інформує ESPN.

Відповідне рішення Манчестер Сіті ухвалить по закінченні поточного сезону-2025/26.

Раніше повідомлялося, що цей сезон стане останнім для іспанського наставника на посаді головного тренера "містян".

Водночас відомий інсайдер Фабріціо Романо повідомляв, що клуб АПЛ вже досяг повної усної домовленості з МанСіті. Сторони укладуть контракт на 3 роки.

Нагадаємо, що 55-річний Гвардіола очолює манчестерську команду з літа 2016-го. Відтоді провів на чолі колективу 591 матч (423 перемоги, 76 мирових та 92 поразки) та завоював 20 титулів.

У цьому розіграші АПЛ-2025/26 Манчестер Сіті ще не випав із боротьби за золоті медалі чемпіонату. Після 36 турів "містяни" з 77 очками посідають друге місце турнірної таблиці. Відставання від лідера сезону лондонського Арсенала складає 5 балів.

Додамо, що 19 травня МанСіті зіграє проти Борнмута. Початок – о 21:30 (за київським часом). А в останньому турі підопічні Гвардіоли приймуть Астон Віллу (24 травня о 18:00).