Гвардіола залишить посаду наставника Манчестер Сіті по завершенні сезону – Daily Mail

Один з найвидатніших тренерів сучасного футболу Жузеп Гвардіола залишить посаду наставника Манчестер Сіті після завершення поточного сезону.

Про це повідомляє Daily Mail.

За інформацією видання, про це рішення він оголосить після останнього матчу сезону Прем'єр-ліги проти Астон Вілли, який відбудеться у неділю, 24 травня.

Також зазначається, що Манчестер Сіті вже почав розсилати листи з повідомленням про швидку зміну тренера своїм спонсорам.

Під керівництвом Гвардіоли Манчестер Сіті провів 591 матч, у якому здобув 423 перемоги, 76 нічиїх і 92 поразки. Також "містяни" 6 разів виграли АПЛ, один раз Лігу чемпіонів, 3 Кубки Англії та 5 разів Кубок англійської ліги.

