Гвардіола несподівано заговорив про чинний контракт із Манчестер Сіті на тлі ймовірного відходу

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола заговорив про своє майбутнє на посаді головного наставника команди після того, як його підопічні втратили всі шанси стати чемпіонами АПЛ сезону-2025/26.

Його слова наводить Manchester Evening News.

У вівторок, 19 травня, "містяни" несподівано ледь врятуватись від виїзної поразки від Борнмута – нічия 1:1.

"Я міг би сказати, що в мене ще один рік контракту, і з розмов, які я мав протягом багатьох-багатьох років, з мого досвіду: коли ти оголошуєш будь-що під час змагань – це завжди має дуже-дуже поганий результат. Як ви розумієте, перша людина, з якою я маю поговорити, – це мій голова правління. Бо ми вирішили, що після завершення сезону сядемо і поговоримо. Усе просто. А вже після цього ми ухвалимо рішення", – сказав Гвардіола.

Коуч англійського клубу вчергове наголосив, що у нього ще є чинний контракт (до 30 червня 2027-го), тому про своє майбутнє у команді він повинен обговорити зі своїм головою правління, футболістами та тренерським штабом.

"Я найщасливіша людина на планеті, що перебуваю в цьому клубі – він просто надзвичайний. Наразі сезон для нас завершено,і ми хочемо завершити його останнім матчем разом із нашими вболівальниками, і я знаю, що вони прийдуть. За 10 сезонів вони були з нами в багатьох хороших моментах, і саме так ми маємо діяти до самого кінця", – додав тренер МанСіті.

Раніше повідомлялося, що цей сезон стане останнім для іспанського наставника на посаді головного тренера "містян".

Водночас відомий інсайдер Фабріціо Романо повідомляв, що клуб АПЛ вже досяг повної усної домовленості з МанСіті. Сторони укладуть контракт на 3 роки.

Нагадаємо, що 55-річний Гвардіола очолює манчестерську команду з літа 2016-го. Відтоді провів на чолі колективу 591 матч (423 перемоги, 76 мирових та 92 поразки) та завоював 20 титулів.

Останній поєдинок Манчестер Сіті у поточному розіграші АПЛ-2025/26 відбудеться 24 травня (о 18:00 за київським часом) проти Астон Вілли.