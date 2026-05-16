Ми можемо виграти другу Лігу чемпіонів, – Енріке оцінив шанси ПСЖ у фіналі ЛЧ

Головний тренер Парі Сен-Жермен Луїс Енріке окреслив пріоритети команди на завершення сезону та поділився планами щодо підготовки до фіналу Ліги чемпіонів.

Його слова цитує L'Equipe

"Перш за все, нам необхідна адаптація до календаря. Ми не граємо у фіналі Кубка Франції наступної п'ятниці. Потрібно підготувати наступні два тижні. У нас буде час для тактичних тренувань, ми працюватимемо у захисті та нападі. У фіналі неможливо мати фаворита. У мене немає фаворита на фінал", – підкреслив тренер.

Він додав, що завжди відкритий для оцінки дій своїх підопічних під час тренувального процесу.

"Це залежить від того, чого потребує команда, якщо команді потрібно щось змінити, ми змінюємо все. Не існує одного єдиного шляху, щоб дійти до фіналу, все залежить від обставин", – зазначив фахівець.

Луїс Енріке також додав, що для нього тренування є аналогом повноцінного матчу, тому він не бачить проблеми в експериментах, хоча і не прагне змін заради самих змін.

Водночас керманич ПСЖ категорично відмовився порівнювати теперішню ситуацію з минулорічним фінальним досвідом, закликавши футболістів залишатися повністю сконцентрованими виключно на теперішніх завданнях та не відволікатися на події минулого.

"Якщо бути чесним, я нічого не пам'ятаю. Якщо ти думаєш про минуле, ти відволікаєшся. Я повністю переконаний, що ми можемо виграти другу Лігу чемпіонів, саме тому ми готуємося. Якщо ти залишаєшся зосередженим на минулому, ти можеш бути неуважним. Я не хочу бачити жодного відволікання у гравців".

Матч ПСЖ – Арсенал відбудеться 30 травня о 19:00 за київським часом.

Нагадаємо, що Забарний у складі ПСЖ став чемпіоном Франції.