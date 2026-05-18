Тренер ПСЖ оцінив серйозність травми Дембеле, яку той отримав перед фіналом Ліги чемпіонів

Денис Іваненко — 18 травня 2026, 10:43
Наставник ПСЖ Луїс Енріке висловився про пошкодження нападника своєї команди Усмана Дембеле, через яке той достроково залишив поле у матчі 34 туру Ліги 1 в дербі проти Парижа (1:2).

Його слова передає RMC Sport.

Іспанський фахівець замінив гравця ще в середині першого тайму через м'язовий дискомфорт. Після гри тренер розповів, що йому відомо про травму володаря "Золотого м'яча".

"Поки що я нічого не можу сказати про Усмана – потрібно дочекатися завтрашнього дня, щоб отримати точну інформацію. Думаю, це просто перевтома. Поки це лише припущення, але я не вважаю, що травма серйозна. До фіналу Ліги чемпіонів ще є два тижні", – заявив Енріке.

Зазначимо, що це був останній поєдинок парижан перед фіналом Ліги чемпіонів, де вони спробують захистити титул. Гра з Арсеналом відбудеться 30 травня та розпочнеться о 19:00 за київським часом.

У нинішньому сезоні Усман Дембеле провів 39 матчів на клубному рівні. В них він забив 19 голів і віддав 11 асистів.

