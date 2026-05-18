Тренер ПСЖ оцінив серйозність травми Дембеле, яку той отримав перед фіналом Ліги чемпіонів

Наставник ПСЖ Луїс Енріке висловився про пошкодження нападника своєї команди Усмана Дембеле, через яке той достроково залишив поле у матчі 34 туру Ліги 1 в дербі проти Парижа (1:2).

Його слова передає RMC Sport.

Іспанський фахівець замінив гравця ще в середині першого тайму через м'язовий дискомфорт. Після гри тренер розповів, що йому відомо про травму володаря "Золотого м'яча".

"Поки що я нічого не можу сказати про Усмана – потрібно дочекатися завтрашнього дня, щоб отримати точну інформацію. Думаю, це просто перевтома. Поки це лише припущення, але я не вважаю, що травма серйозна. До фіналу Ліги чемпіонів ще є два тижні", – заявив Енріке.

Зазначимо, що це був останній поєдинок парижан перед фіналом Ліги чемпіонів, де вони спробують захистити титул. Гра з Арсеналом відбудеться 30 травня та розпочнеться о 19:00 за київським часом.

У нинішньому сезоні Усман Дембеле провів 39 матчів на клубному рівні. В них він забив 19 голів і віддав 11 асистів.