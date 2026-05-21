Тренер ПСЖ: Арсенал заслужив виграти чемпіонат

Олег Дідух — 21 травня 2026, 13:14
Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке поділився своєї думкою з приводу чемпіонства Арсенала у поточному сезоні АПЛ.

Слова іспанського фахівця наводить пресслужба ПСЖ.

"Я думаю, вони заслужили виграти чемпіонат, вони провели дуже хороший сезон. Ми вже грали проти цього Арсенала й знаємо їхній рівень. Це одна з найкращих команд без м'яча, а з м'ячем вони забивають багато голів. Логічно, що вони вийшли до фіналу. Можна очікувати справді великого фіналу.

Коли дивишся на статистику Арсенала, бачиш, що Мікель Артета – тренер-лідер, який прищепив команді ментальність переможців. Вони прогресують уже кілька сезонів поспіль, люблять контролювати м'яч, але водночас це найкраща команда Європи без м'яча. Вони виграли АПЛ, а тепер вийшли до фіналу Ліги чемпіонів після півфіналу минулого сезону. Вони заслуговують бути тут, а Артета передає своїм гравцям дух конкурентності", – заявив Енріке.

Нагадаємо, Арсенал є суперником ПСЖ по фіналу Ліги чемпіонів, який відбудеться у суботу, 30 травня.

