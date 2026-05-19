ПСЖ продовжить контракт з Енріке після фіналу Ліги чемпіонів – інсайдер

Олександр Булава — 19 травня 2026, 21:48
Головний тренер Парі Сен-Жермен Луїс Енріке близький до підписання нової угоди з французьким клубом.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Іспанський фахівець близький до продовження контракту з ПСЖ. Переговори перебувають на завершальній стадії, залишилися лише формальності. Очікується, що угоду підпишуть після фіналу Ліги чемпіонів, на якому парижани нині зосереджені.

Гра з Арсеналом відбудеться 30 травня та розпочнеться о 19:00 за київським часом.

Зазначимо, що чинна угода фахівця розрахована до завершення сезону-2026/27. До нього вже проявляють інтерес чимало клубів, але ПСЖ зацікавлений у довгостроковій співпраці.

Ми можемо виграти другу Лігу чемпіонів, – Енріке оцінив шанси ПСЖ у фіналі ЛЧ

Нагадаємо, що Луїс Енріке очолив французьку команду влітку 2023 року. За цей час його підопічні здобули десять трофеїв, зокрема, вони є чинними переможцями Ліги чемпіонів, встановивши у фіналі історичний рекорд.

