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Челсі – ПСЖ: де дивитися фінал Клубного чемпіонату світу

Станіслав Лисак — 11 липня 2025, 12:43
Челсі – ПСЖ: де дивитися фінал Клубного чемпіонату світу
Getty Images

ПСЖ зустрінеться з лондонським Челсі в межах фінального матчу Клубного чемпіонату світу-2025.

Поєдинок відбудеться у неділю, 13 липня, на арені "Мет-Лайф Стедіум" в Іст-Резерфорді, штат Нью-Джерсі. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Онлайн-трансляцію матчу можна переглянути на платформах Суспільне Спорт, місцевих каналах Суспільного та медіасервісі MEGOGO.

Команда Луїса Енріке на шляху до фінального матчу розгромила Реал Мадрид з рахунком 4:0. Лондонський Челсі водночас здолав бразильський Флуміненсе (2:0).

Напередодні колишній головний тренер Арсенала Арсен Венгер відповів на критику Клубного чемпіонату світу 2025 року від екстренера Ліверпуля Юргена Клоппа.

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