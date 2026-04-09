Один з ключових захисників залишить Ліверпуль влітку: сторони не продовжуватимуть контракт

Олексій Мурзак — 9 квітня 2026, 21:19
Енді Робертсон
liverpoolfc.com

Захисник Ліверпуля Ендрю Робертсон залишить команду після завершення поточного сезону.

Про це повідомила пресслужба англійського клубу.

Контракт гравця з "червоними" спливає 30 червня 2026 року і продовжений він не буде.

32-річний шотландець приєднався до команди у 2017 році, коли перейшов з Халл Сіті.

Загалом Робертсон провів 373 матчі за Ліверпуль, виграв два титули Прем'єр-ліги, Лігу чемпіонів, Кубок Англії та два Кубки ліги, а також Клубний чемпіонат світу ФІФА, Суперкубок УЄФА та Суперкубок Англії.

Раніше повідомлялося, що Ювентус влітку спробує підписати голкіпера Ліверпуля Аліссона Беккера.

