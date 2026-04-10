Тоттенгем лідирує в боротьбі за захисника Ліверпуля

Тоттенгем є головним претендентом на підписання флангового захисника Ліверпуля та збірної Шотландії Ендрю Робертсона.

Про це повідомляє The Athletic.

Напередодні Ліверпуль оголосив про те, що Робертсон покине клуб наприкінці поточного сезону на правах вільного агента.

За інформацією Девіда Орнштейна, саме Тоттенгем наразі лідирує у боротьбі за захисника. Втім, перехід Робертсона в лондонський клуб можливий лише за умови збереження "Шпорами" прописки в АПЛ на наступний сезон.

У поточному сезоні на рахунку 32-річного шотландця 2 голи та 2 асисти в 31 матчі за Ліверпуль у всіх турнірах. Transfermarkt оцінює вартість гравця у 10 мільйонів євро.

Робертсон уже міг перейти в Тоттенгем у січні поточного року, проте Ліверпуль заблокував трансфер.