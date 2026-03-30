Захисник Ліверпуля може влітку перейти в Мілан

Лівий захисник англійського Ліверпуля та збірної Шотландії Ендрю Робертсон може продовжити кар'єру в італійському Мілані.

Про це повідомляє Calciomercato.

Контракт 32-річного гравця з чемпіонами Англії діє до кінця поточного сезону, він може покинути Ліверпуль на правах вільного агента. Мілан шукає підсилення на позицію лівого захисника, оскільки еквадорець Первіс Еступіньян, якого придбали влітку минулого року в Брайтона, сподівань не виправдав.

Робертсон виступає за Ліверпуль з літа 2017 року. У поточному сезоні на його рахунку 2 голи та 2 асисти в 30 матчах за команду Арне Слота у всіх турнірах. У січні поточного року шотландець міг перейти в Тоттенгем, проте Ліверпуль заблокував цей трансфер.