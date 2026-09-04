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Польський гранд оголосив про трансфер українського нападника

Олександр Булава — 4 вересня 2026, 14:58
Польський гранд оголосив про трансфер українського нападника
Богдан В'юнник
Легія

Український нападник Лехії Богдан В'юнник став гравцем варшавської Легії.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Перехід відбувся на правах річної оренди. Угода включає опцію повноцінного трансферу. Фінансові деталі не розголошуються.

Богдан виступав за Лехію із березня 2024-го. Відтоді провів за гданський колектив 61 матч (10 голів та 5 асистів). Його чинний контракт із командою розрахований до 30 червня 2028 року, а портал Transfermarkt оцінює вартість форварда у 500 тисяч євро.

Як відомо, у трансфері В'юнника також була зацікавлена ​​Корона Кельце, але форвард вирішив перейти до Легії.

Раніше повідомлялося, що італійський топклуб розглядає кандидатуру Олександра Зінченка.

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