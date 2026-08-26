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Манчестер Сіті підписав тінейджера за 100 мільйонів

Олег Дідух — 26 серпня 2026, 13:39
Манчестер Сіті підписав тінейджера за 100 мільйонів
Аюб Буадді
ФК Манчестер Сіті

Центральний півзахисник Лілля та збірної Марокко Аюб Буадді став гравцем Манчестер Сіті.

Про це повідомляє пресслужба англійського клубу.

Контракт розрахований на 5 років – до кінця червня 2031 року. В складі Манчестер Сіті Буадді виступатиме під 32-м номером. Умови трансферу не розголошуються, проте, за інформацією ЗМІ, йдеться про 100 мільйонів євро з урахуванням бонусів.

Буадді виступав за основу Лілля з літа 2023 року. Відтоді провів за "мастифів" 96 ігор, у яких відзначився 4 асистами.

Також за його спиною 8 ігор за збірну Марокко, зокрема 5 поєдинків на чемпіонаті світу-2026. Наразі результативними діями за національну команду не відзначався.

Для Манчестер Сіті Буадді став заміною зірковому іспанцеві Родрі, якого продали в Барселону. Попри трансфер марокканця, Манчестер Сіті до завершення трансферного вікна також спробує придбати Енцо Фернандеса з Манчестер Сіті.

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