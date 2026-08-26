Манчестер Сіті підписав тінейджера за 100 мільйонів

Центральний півзахисник Лілля та збірної Марокко Аюб Буадді став гравцем Манчестер Сіті.

Про це повідомляє пресслужба англійського клубу.

Контракт розрахований на 5 років – до кінця червня 2031 року. В складі Манчестер Сіті Буадді виступатиме під 32-м номером. Умови трансферу не розголошуються, проте, за інформацією ЗМІ, йдеться про 100 мільйонів євро з урахуванням бонусів.

Буадді виступав за основу Лілля з літа 2023 року. Відтоді провів за "мастифів" 96 ігор, у яких відзначився 4 асистами.

Також за його спиною 8 ігор за збірну Марокко, зокрема 5 поєдинків на чемпіонаті світу-2026. Наразі результативними діями за національну команду не відзначався.

Для Манчестер Сіті Буадді став заміною зірковому іспанцеві Родрі, якого продали в Барселону. Попри трансфер марокканця, Манчестер Сіті до завершення трансферного вікна також спробує придбати Енцо Фернандеса з Манчестер Сіті.