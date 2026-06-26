Реал готує першу пропозицію Челсі щодо трансферу Фернандеса

Мадридський Реал зацікавлений у трансфері півзахисника Челсі та збірної Аргентини Енцо Фернандеса.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

"Вершкові" готують першу офіційну пропозицію щодо 25-річного аргентинця.

Зазначається, що Реал вже узгодив з Енцо умови довгострокового особистого контракту, який буде розрахований до літа 2032 року.

Раніше повідомлялось, що лондонський клуб планує виручити за Енцо Фернандеса не менше 120 млн фунтів. У 2023 році лондонці підписали хавбека за 106 млн фунтів.

У сезоні 2025/26 Фернандес зіграв у 54 матчах, забив 15 голів і віддав 7 гольових передач. За даними Fotmob, аргентинець здійснив 244 захисні дії, посівши 17-те (з 33) місце за внеском у захист серед півзахисників і 179-те – серед усіх гравців англійської Прем'єр-ліги.

Напередодні центральний захисник Ліверпуля та збірної Франції Ібраїма Конате став гравцем мадридського Реала.