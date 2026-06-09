Чемпіон світу став пріоритетною ціллю Ювентуса – інсайдер
Туринський Ювентус визначився із альтернативним варіантом підсилення голкіперської позиції після нереалізованого переходу воротаря Ліверпуля Аліссона Бекера.
Про це інформує інсайдер Фабріціо Романо.
"Стара синьйора" націлилась на першого номера англійської Астон Вілли Еміліано Мартінеса, який у 2022 році переміг на чемпіонаті світу у складі збірної Аргентини.
Трансфер є пріоритетною ціллю італійського гранда. Сторони вже розпочали перемовини, де обговорять трансферну вартість та особисті умови контракту футболіста.
На заваді такому переїзду може стати висока зарплата 33-річного воротаря. Попри це Ювентус спробує укласти угоду з досвідченим гравцем.
Водночас туринці не відкидають запасного варіанту у вигляді Гульєльмо Вікаріо з Тоттенгема. Цікаво, що навесні ним цікавився міланський Інтер.
Відзначимо, що аргентинський голкіпер виступає за Астон Віллу з вересня 2020-го. Відтоді провів за "віллан" 256 зустрічей, у яких пропустив 305 м'ячів та відіграв 80 поєдинків на нуль.
Його контракт із Астон Віллою розрахований до кінця червня 2029-го, а портал Transfermarkt оцінює його вартість у 15 мільйонів євро. У сезоні-2025/26 став володарем титулу Ліги Європи, де у фіналі зіграв зі зламаним пальцем.
Додамо, що Мартінес потрапив у заявку аргентинської збірної на ЧС-2026.