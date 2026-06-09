Чемпіон світу став пріоритетною ціллю Ювентуса – інсайдер

Туринський Ювентус визначився із альтернативним варіантом підсилення голкіперської позиції після нереалізованого переходу воротаря Ліверпуля Аліссона Бекера.

Про це інформує інсайдер Фабріціо Романо.

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"Стара синьйора" націлилась на першого номера англійської Астон Вілли Еміліано Мартінеса, який у 2022 році переміг на чемпіонаті світу у складі збірної Аргентини.

Трансфер є пріоритетною ціллю італійського гранда. Сторони вже розпочали перемовини, де обговорять трансферну вартість та особисті умови контракту футболіста.

На заваді такому переїзду може стати висока зарплата 33-річного воротаря. Попри це Ювентус спробує укласти угоду з досвідченим гравцем.

Водночас туринці не відкидають запасного варіанту у вигляді Гульєльмо Вікаріо з Тоттенгема. Цікаво, що навесні ним цікавився міланський Інтер.

Відзначимо, що аргентинський голкіпер виступає за Астон Віллу з вересня 2020-го. Відтоді провів за "віллан" 256 зустрічей, у яких пропустив 305 м'ячів та відіграв 80 поєдинків на нуль.

Його контракт із Астон Віллою розрахований до кінця червня 2029-го, а портал Transfermarkt оцінює його вартість у 15 мільйонів євро. У сезоні-2025/26 став володарем титулу Ліги Європи, де у фіналі зіграв зі зламаним пальцем.

Додамо, що Мартінес потрапив у заявку аргентинської збірної на ЧС-2026.