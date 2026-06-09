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ПСЖ хоче підписати найкращого гравця Ліги Європи

Олег Дідух — 9 червня 2026, 14:38
ПСЖ хоче підписати найкращого гравця Ліги Європи
Морган Роджерс

Атакувальний півзахисник Астон Вілли Морган Роджерс може продовжити кар'єру в ПСЖ.

Про це повідомляє FootMercato.

За їхньою інформацією, ПСЖ вже давно стежить за Роджерсом. Головний тренер чемпіонів Франції, Луїс Енріке, дав добро на підписання гравця.

Втім, очікується, що трансфер Роджерса може обійтися ПСЖ у 115 мільйонів євро. Окрім парижан, інтерес до 23-річного англійця проявляє лондонський Арсенал. Сам гравець ще не визначився, у якому клубі хоче продовжити кар'єру.

У поточному сезоні на рахунку Роджерса 14 голів і 12 асистів у 55 матчах за Астон Віллу в усіх турнірах. Він допоміг клубу виграти Лігу Європи та був визнаний найкращим гравцем турніру. Контракт Роджерс розрахований до кінця червня 2031 року.

Астон Вілла ПСЖ Арсенал Лондон Морган Роджерс

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