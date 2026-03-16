Усі розділи
Інтер працює над трансфером основного голкіпера

Олександр Булава — 16 березня 2026, 21:42
Міланський Інтер прагне у літнє трансферне вікно підписати заміну Яну Зоммеру.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Резервний воротар Жозеп Мартінес більше не входить у плани клубу. Зазначається, що він може покинути команду у пошуках ігрової практики

37-річний швейцарець Ян Зоммер у поточному сезоні відіграв у 37 матчах, в яких 18 завершив на нуль.

Впродовж кількох місяців основним кандидатом на заміну Зоммеру був Гульєльмо Вікаріо з Тоттенгема, також розглядалася кандидатура Аліссона Беккера з Ліверпуля.

Нещодавно була інформація, що міланці націлились на трансфер Андрія Луніна з Реала.

У поточному сезоні Лунін провів лише 3 матчі за Реал і пропустив у них 8 голів. Контракт 27-річного українця з мадридським клубом діє до літа 2030 року.

Зоммер Інтер Чемпіонат Італії, Серія А Футбольні трансфери

