Зірковий голкіпер Астон Вілли виграв Лігу Європи зі зламаним пальцем

Перший номер Астон Вілли Еміліано Мартінес розповів, що під час розминки перед фіналом Ліги Європи проти Фрайбурга зламав палець.

Його цитує BBC.

Попри перелом, аргентинський воротар вийшов на футбольне поле та відіграв повний матч, допомігши "левам" розгромно перемогти німецького суперника 3:0.

"Під час розминки я зламав палець, але для мене кожна погана річ приносить щось хороше. Я живу так усе своє життя і продовжу це робити. Чи хвилювався я? Ну, раніше я ніколи не ламав пальці. Щоразу, коли я ловив м'яч – він відскакував в інший бік. Але через такі речі теж потрібно проходити, і я пишаюся тим, що захищаю кольори Астон Вілли", – сказав Мартінес.

Нагадаємо, що вже у першому таймі англійський клуб оформив комфортну перевагу у два голи завдяки результативним ударам Тілеманса та Буендіа. А на старті другої 45-хвилинки Фрайбург добив Роджерс.

Астон Вілла вперше у своїй історії виграла трофей Ліги Європи. Також це дебютний титул ЛЄ для Мартінеса, який провів свій 44-й поєдинок у поточному сезоні-2025/26 (49 пропущених голів та 14 "сухих" ігор).

Нагадаємо, що аргентинський воротар виступає за англійську команду з вересня 2020-го. Відтоді провів за "віллан" 256 зустрічей, у яких пропустив 305 м'ячів та відіграв 80 поєдинків на нуль.

Його контракт із Астон Віллою розрахований до кінця червня 2029-го, а портал Transfermarkt оцінює його вартість у 15 мільйонів євро.

Додамо, що попереду у команди Унаї Емері остання гра у цьому розіграші АПЛ проти Манчестер Сіті – 24 травня о 18:00 (за київським часом). Напередодні "леви" з 62 балами посідають 4-те місце у таблиці англійської першості.