Кот-д'івуарський вінгер Астон Вілли, який грає на правах оренди у Крістал Пелес, Еванн Гессан став першим гравцем в історії, який здобув два єврокубкових трофеї за один сезон.

Про це повідомляє Polymarket Sports.

24-річний нападник перейшов до "орлів" у січні цього року. Як відомо, Астон Вілла виграла цьогорічну Лігу Європи, обігравши у фіналі Фрайбург з рахунком 3:0, а Крістал Пелес став переможцем Ліги конференцій, здолавши у вирішальній зустрічі Райо Вальєкано завдяки голу Матета.

Еванн Гессан брав участь в обох турнірах. У складі бірмінгемців івуарієць відіграв 7 матчів у груповому етапі Ліги Європи, у яких відзначився 2 забитими м'ячами. А вже після того, як перейшов до команди Олівера Гласнера, Гессан зіграв у 6 поєдинках Ліги конференцій, у яких забив 1 гол.

Загалом у поточному сезоні Еванн Гессан провів 35 матчів на клубному рівні. У них відзначився 4 голами (усі були в єврокубках) та одним асистом.

Нагадаємо, воротар іспанського Райо Вальєкано Аугусто Баталья зупинив фінал Ліги конференцій проти англійського Крістал Пелес на 35-й хвилині через погане самопочуття вболівальника.