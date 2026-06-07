Тренер Астон Вілли спростував чутки про зміну клубу

Головний тренер команди Астон Вілла Унаї Емері виключив можливість свого переходу до мадридського Реала чи чемпіонату Іспанії.

Про це він повідомив виданню Eldesmarque.

"Я думаю лише про те, де мене люблять, а мене люблять в Астон Віллі. Я вже казав про це під час бесіди там, що насамперед треба бути вдячним за те, що тебе цінують, і, головне, докласти всіх зусиль, щоб тебе цінували там, де ти є, адже саме там тебе знають".

Коли ж його запитали прямо щодо переходу в Реал Мадрид він відповів коротко:

"Ні".

Унаї Емері очолив Астон Віллу в листопаді 2022 року. У тому році вони востаннє посіли нижче 10 позиції в Англійській Прем'єр-лізі.

У сезоні-2025/26 році Емері здобув п'ятий у своїй кар'єрі та перший для Астон Вілли титул Ліги Європи, а також фінішував на четвертому місці в англійській Прем'єр-лізі, вивівши команду до Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, що кот-д'івуарський вінгер Астон Вілли, який грає на правах оренди у Крістал Пелес, Еванн Гессан став першим гравцем в історії, який здобув два єврокубкових трофеї за один сезон.