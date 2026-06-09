Астон Вілла відкрита до трансферу Мартінеса – інсайдер

Воротар Астон Вілли та національної збірної Аргентини Еміліано Мартінес може змінити клуб під час літнього трансферного вікна.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

У підписанні 33-річного аргентинця зацікавлений Ювентус, який зробив його головною трансферною ціллю на позицію воротаря. Перешкодою для переїзду може стати висока зарплата голкіпера – 7 млн євро на рік. Найближчими днями очікується зустріч сторін, під час якої вони спробують досягти домовленості.

Водночас англійський клуб готовий розглянути варіант із трансфером футболіста.

Аргентинський голкіпер виступає за Астон Віллу з вересня 2020-го. Відтоді провів за "віллан" 256 зустрічей, у яких пропустив 305 м'ячів та відіграв 80 поєдинків на нуль.

Його контракт з Астон Віллою розрахований до кінця червня 2029-го, а портал Transfermarkt оцінює його вартість у 15 мільйонів євро. У сезоні-2025/26 став володарем титулу Ліги Європи, де у фіналі зіграв зі зламаним пальцем.

Додамо, що Мартінес потрапив у заявку аргентинської збірної на ЧС-2026.